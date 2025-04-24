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Казахстанцы, взявшие в долг 100 млн тенге, оказались в ловушке

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Изъятые деньги
Изъятые деньги. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Департаментом АФМ по Костанайской области проводится досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, подозреваемый в период с 2020 года, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты и залог на имущество через приложения.

"Для придания сделке вида стандартного займа при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в нее включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых.

Сумма средств, выданных в долг, составила свыше 100 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

В АФМ отметили, что в результате его незаконной деятельности были нарушены права и интересы простых граждан, ставших жертвами заведомо кабальных условий займа.

В поисках быстрой финансовой помощи они оказались в ловушке - с высокими процентами и риском потери имущества.

"С целью сокрытия источника незаконного дохода подозреваемый привлек знакомого бухгалтера.

Совместно они разработали схему отмывания, согласно которой доходы отображались в налоговой декларации как поступления от деятельности предприятия по ремонту автомобилей", - пояснили в ведомстве.

Для этого, добавили в АФМ, он зарегистрировался в качестве ИП и регулярно выставлял фискальные чеки как выручку от оказания услуг, при этом фактически СТО не функционировало.

"В результате подозреваемый легализовал преступные доходы от незаконной деятельности в размере более 60,6 млн тенге.

В целях конфискации с санкции суда наложен арест на его квартиру и денежные средства на счетах в сумме 28 млн тенге", - проинформировали в ведомстве.

Расследование продолжается.

Ранее АФМ в Алматы была выявлена противоправная деятельность шести микрофинансовых организаций.

В отношении руководства "МФО "Creditum", "МФО "Sofi Finance", "МФО "Hava Finance", "МФО "SF Offline", "МФО "POS Credit", "МФО "Салем Кредит" начали расследование по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности.

По предварительным данным, размер ущерба составил 30 млрд тенге.

Позже стало известно, что заемщики шести этих организаций были освобождены от обязательств перед МФО в рамках процесса о противоправной деятельности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238798-kazahstancy-vzyavshie-v-dolg-100-mln-tenge-okazalis-v-lovushke/