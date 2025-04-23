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Убитого мужчину нашли на месте пожара в Усть-Каменогорске

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Комната после пожара
Комната после пожара. Иллюстративное фото: JamesBrey/Getty Images

В Усть-Каменогорске после ликвидации пожара в одной из квартир обнаружили тело 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

По информации пресс-службы ведомства, 21 апреля в полицию поступило сообщение о возгорании в одной из квартир Усть-Каменогорска.

После ликвидации пожара на месте происшествия было обнаружено тело 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК (Убийство). Подозреваемый задержан. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия", - рассказали в ДП ВКО.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

Ранее в Акмолинской области присяжные вынесли вердикт в отношении обвиняемого в убийстве и его сожительницы - за сокрытие преступления. По материалам дела, преступление произошло в Щучинске. Подсудимый, распивая спиртные напитки со своей сожительницей и знакомой, в ходе возникшей ссоры совершил убийство последней путем удушения веревочным тросом. С целью сокрытия преступления мужчина и его гражданская супруга вывезли тело в лесополосу, где облили растворителем и подожгли.

Приговором суда обвиняемому назначили 12 лет лишения свободы, его сожительнице - 5 лет лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238639-ubitogo-muzhchinu-nashli-na-meste-pozhara-v-ust-kamenogorske/