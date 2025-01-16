"Тело вывезли в лесополосу и подожгли": женщину задушили в Щучинске
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В Акмолинской области присяжные вынесли вердикт в отношении обвиняемого в убийстве и его сожительницы - за сокрытие преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, преступление произошло в Щучинске.
"Подсудимый, распивая спиртные напитки со своей сожительницей и знакомой, в ходе возникшей ссоры совершил убийство последней путем удушения веревочным тросом. С целью сокрытия совершенного преступления мужчина и его сожительница вывезли тело в лесополосу, где облили растворителем и подожгли", - установил суд.
Данное уголовное дело было рассмотрено с участием присяжных заседателей. Их вердиктом мужчина признан виновным в совершении убийства (ч.1 ст.99 УК), его сожительница - в укрывательстве тяжкого преступления (ст.432 УК).
"Вина доказана признательными показаниями осужденных, показаниями свидетелей, осмотром места происшествия и автомобиля, заключениями экспертиз и другими материалами дела", - уточнили в суде.
При назначении наказания суд учел отягчающими обстоятельствами совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения, наличие опасного рецидива в действиях мужчины, который ранее был судим за совершение тяжкого преступления.
Приговором суда подсудимому назначили 12 лет лишения свободы, его сожительнице - 5 лет лишения свободы.
С осужденного в пользу потерпевшего взыскан причиненный моральный вред и материальный ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу.
Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.
В соответствии со ст.432 УК РК заранее необещанное укрывательство коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица наказывается штрафом в размере до 6000 МРП (более 23,5 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 6 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212259-telo-vyvezli-v-lesopolosu-i-podozhgli-zhenshchinu-zadushili-v-shchuchinske/