Музыкант подал в суд на казахстанца из-за видео в TikTok
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Казахстанский музыкант выиграл суд у пользователя TikTok по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы.
В Telegram-канале судов Астаны сообщили подробности дела по иску С. к казахстанцу К. о защите чести, достоинства и деловой репутации, компенсации морального вреда.
"Истец указал, что ответчик, используя никнейм "W" в приложении TikTok, опубликовал видеоролик с недостоверной и порочащей информацией. В публикации использованы хэштеги, направленные на дискредитацию истца, а также музыка, автором которой он является.
Поэтому в суд заявлены требования об обязании ответчика удалить публикацию и опровергнуть не соответствующие действительности сведения", - сказано в сообщении.
Суд установил, что публикация действительно имела место, сам факт ее размещения не оспаривался. Ответчик ссылался на то, что аналогичная информация ранее уже размещалась другими пользователями.
"Экспертным заключением филолого-психологического исследования подтверждено, что в распространенных сведениях содержатся негативные высказывания в адрес истца, порочащие его честь и достоинство.
С учетом представленных доказательств и заключения эксперта, на ответчика возложена обязанность по опровержению недостоверной информации, взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тыс. тенге", - рассказали в суде.
В ноябре прошлого года житель Восточно-Казахстанской области оказался в суде из-за ролика, который он разместил в TikTok. Его обвиняли в унижении чести и достоинства другого лица.
О том, как пожаловаться на оскорбление в соцсетях, мы писали в отдельном материале. Для этого потребуется собрать доказательство нанесения оскорбления (унижения чести и достоинства, выраженного в неприличной форме).
Выявлять, действительно ли высказывание в социальных сетях является оскорблением, будет специальная лингвистическая группа.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238582-muzykant-podal-v-sud-na-kazahstanca-iz-za-video-v-tiktok/