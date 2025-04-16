Муж и жена оказались под арестом после поездки по Павлодарской области

В Павлодарской области семейную пару наказали за пьяную езду и передачу управления нетрезвому водителю, причем женщина проведет под арестом больше времени, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе патрулирования на автодороге Павлодар - Успенка полицейские остановили автомашину марки Mercedes-Benz.

"При беседе от водителя исходил резкий запах алкоголя, позже медицинское освидетельствование подтвердило догадки полиции", - отметили в ДП Павлодарской области.

Семейную пару, находящуюся в авто, привлекли к административной ответственности. Материалы рассмотрели в суде.

Суд наказал мужчину арестом на 15 суток и лишением водительских прав на 7 лет за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Его жену арестовали на 20 суток за передачу управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Павлодаре семейную пару наказали за то, что после посиделок в кафе с алкоголем муж сел пьяным за руль автомобиля супруги BMW X5, а жена допустила это. Мужчине назначили арест на 15 суток и лишение прав на 7 лет. Его супруга должна выплатить штраф на сумму более полумиллиона тенге.

Также в Павлодаре водитель, уже лишенный прав, решил обмануть полицейских и пересел на заднее сиденье, притворившись пассажиром. Согласно результатам медицинского освидетельствования, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.