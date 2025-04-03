Супруги из Павлодара дорого заплатили за поездку из кафе на своем BMW X5

Семейную пару наказали за то, что после посиделок в кафе с алкоголем муж сел пьяным за руль автомобиля супруги, а жена допустила это, передает NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дела об административных правонарушениях в отношении супругов рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Павлодара.

"В январе 2025 года возле одного из заведений города владелица транспортного средства BMW X5, являясь лицом, не имеющим права управления транспортным средством, передала управление автомобилем своему супругу, который согласно медицинскому освидетельствованию находился в состоянии алкогольного опьянения", - установил суд.

Павлодарка суду пояснила, что вместе с супругом была в кафе, где они выпили пиво, после чего за руль сел ее супруг. Прав на управление транспортным средством женщина не получала, только учится. Она имеет двоих детей в возрасте 2 и 4 года.

Ее супруг пояснил, что пил пиво в кафе. С заключением медицинского освидетельствования он ознакомился и не возражал.

На судебном заседании супруги вину в совершении правонарушений признали полностью. Суд учел обстоятельства дела, в том числе признание вины супругами и наличие малолетних детей.

Суд признал супругов виновными в административных правонарушениях. Женщине назначили штраф в размере 550 480 тенге по ч.8 ст.608 КоАП. Мужчине был назначен арест на 15 суток и лишение прав на 7 лет. Постановления суда уже вступили в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

В соответствии с ч.8 ст.608 КоАП РК эти действия, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с ч.2 ст.50 КоАП РК не применяется, влекут штраф в размере 200 МРП (786 400 тенге).