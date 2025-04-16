Актюбинка надеялась вернуть свои деньги и потеряла 8 млн тенге

Жительница Актобе в надежде вернуть деньги в очередной раз попалась на уловки мошенников, которые представились ей специалистами по возврату средств, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию Актобе обратилась местная жительница, ставшая жертвой двойного мошенничества.

Сначала женщина потеряла деньги, поверив злоумышленникам в интернете, а позже пыталась вернуть утраченные средства.

"Она попалась на уловку "юристов", обещавших помощь в возврате средств через страницу в Instagram. Во время переписки с "помощниками", которые представлялись специалистами по возврату средств, женщине предложили оформить несколько потребительских кредитов в микрофинансовых организациях якобы для оплаты комиссии и активации возврата", - рассказали в ДП Актюбинской области.

Следуя инструкциям, потерпевшая оформила кредиты и перевела на предоставленные банковские счета более 8 миллионов тенге.

В результате пострадавшая не только не вернула первоначально утраченные средства, но и оказалась в долгах.

Ранее стало известно, что жительница Актобе через WhatsApp получила звонок якобы от сотрудника Минюста. Поверив его словам о том, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя, она сама взяла кредиты и перевела на неизвестный счет 5,7 млн тенге.

А жительница Акмолинской области лишилась более 5,6 млн тенге, когда поверила рекламе в Instagram об инвестициях и оставила свои анкетные данные, перейдя по ссылке. По указанию злоумышленников потерпевшая оформила два кредита.