Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Актюбинка надеялась вернуть свои деньги и потеряла 8 млн тенге

Опубликовано:

Молодая женщина держит в руке телефон
Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: amenic181 / Getty Images

Жительница Актобе в надежде вернуть деньги в очередной раз попалась на уловки мошенников, которые представились ей специалистами по возврату средств, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию Актобе обратилась местная жительница, ставшая жертвой двойного мошенничества.

Сначала женщина потеряла деньги, поверив злоумышленникам в интернете, а позже пыталась вернуть утраченные средства.

"Она попалась на уловку "юристов", обещавших помощь в возврате средств через страницу в Instagram. Во время переписки с "помощниками", которые представлялись специалистами по возврату средств, женщине предложили оформить несколько потребительских кредитов в микрофинансовых организациях якобы для оплаты комиссии и активации возврата", - рассказали в ДП Актюбинской области.

Следуя инструкциям, потерпевшая оформила кредиты и перевела на предоставленные банковские счета более 8 миллионов тенге.

В результате пострадавшая не только не вернула первоначально утраченные средства, но и оказалась в долгах.

Ранее стало известно, что жительница Актобе через WhatsApp получила звонок якобы от сотрудника Минюста. Поверив его словам о том, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя, она сама взяла кредиты и перевела на неизвестный счет 5,7 млн тенге.

А жительница Акмолинской области лишилась более 5,6 млн тенге, когда поверила рекламе в Instagram об инвестициях и оставила свои анкетные данные, перейдя по ссылке. По указанию злоумышленников потерпевшая оформила два кредита.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2236194-aktyubinka-nadeyalas-vernut-svoi-dengi-i-poteryala-8-mln-tenge/