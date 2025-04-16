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"Не сдержал эмоций": конфликт случился из-за очереди на автомойке в Жезказгане

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Машины ждут на улице очереди на автомойку
Очередь на автомойку. Иллюстративное фото: CasarsaGuru / Getty Images

В Жезказгане мужчину оштрафовали за ссору с женщиной из-за очереди на автомойке. По его словам, она нарушила установленный порядок очереди, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, факт мелкого хулиганства рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Жезказгана.

"21 марта 2025 года примерно в 13:53 гражданин в общественном месте - на территории автомойки, расположенной на Западной объездной дороге Жезказгана, схватил за верхнюю одежду гражданку, применив к ней физическое воздействие", - установил суд.

На судебном заседании казахстанец полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. По его словам, конфликт начался с того, что женщина нарушила установленный порядок очереди на автомойке и вошла без предупреждения, что вызвало между ними недопонимание.

"Также он отметил, что в ходе конфликта гражданка якобы оскорбила его, после чего он не сдержал эмоций. Кроме того, гражданин сообщил, что неоднократно просил у потерпевшей прощения и искренне сожалеет о случившемся", - рассказали в суде.

Потерпевшая в свою очередь подтвердила обстоятельства, изложенные в административном протоколе. Она пояснила, что конфликт действительно возник из-за очереди на автомойке, однако утверждала, что не произносила в адрес мужчины оскорбительных слов.

"Более того, по ее словам, когда они находились в кабинете администратора и просматривали видеозапись, гражданин снова применил к ней физическое воздействие", - отметили в суде.

Выслушав участников процесса и изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что в действиях казахстанца содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.434 КоАП РК.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему административный штраф в размере 78 640 тенге. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее в Актобе из-за ссоры в очереди возле банкомата в супермаркете 22-летняя девушка набросилась на покупательницу, ударила ее по голове и лицу, разбила губу. В итоге она получила срок за хулиганство.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2236143-ne-sderzhal-emociy-konflikt-sluchilsya-iz-za-ocheredi-na-avtomoyke-v-zhezkazgane/