Актюбинку избили в магазине после слов об очереди у банкомата

22-летняя актюбинка набросилась на покупательницу, ударила ее по голове и лицу, разбила губу. В итоге девушка получила срок за хулиганство, передает "Диапазон".

Как следует из материалов дела, возле банкоматов в супермаркете собралось несколько человек. Одна женщина сделала замечание девушке, чтобы та соблюдала очередь. Последней не понравились ее слова, поэтому она подождала женщину у входа в торговый зал и там накинулась на нее.

Простая ссора, которую можно было разрешить миром, завершилась судебными разбирательствами и приговором. 22-летняя актюбинка оказалась на скамье подсудимых по обвинению в хулиганстве. Сама она вину признала, но отметила, что потерпевшая тоже ей причинила ушиб руки.

А вот потерпевшая рассказала, что этот поход за покупками закончился для нее болью в голове и остеохондрозом, а на лечение она уже потратила больше 200 тысяч тенге.

"Я стояла у банкомата, когда он освободился, к нему подбежала девушка. Я сказала ей, что надо соблюдать очередь, а в ответ она отошла и стала грубить. У входа в зал она меня ждала и предложила выйти на улицу поговорить, но я отказалась.

Тогда она стала меня бить, по голове била, губу разбила до крови, гематома под глазом появилась после ударов. Потом приехала полиция, я прошла экспертизу. После конфликта с этой девушкой у меня появилась тревожность и боли в голове, невролог поставил диагноз "тревожное расстройство, остеохондроз" и назначил лечение с иглоукалыванием. Лечение дорогостоящее, потратила уже 260 тысяч тенге", - рассказала пострадавшая.

Женщина потребовала, чтобы обвиняемая выплатила ей 1 миллион тенге за моральный вред.

Суд признал 22-летнюю девушку виновной в хулиганстве и приговорил к 6 месяцам ограничения свободы. В течение этого срока осужденной запрещено ходить в увеселительные заведения, после работы она должна быть дома.

Также суд обязал девушку возместить потерпевшей 800 тысяч за услуги юриста и 100 тысяч тенге за моральный вред.

Напомним, в конце января в Сети опубликовали видео с информацией о том, что в одном из детских садов столицы произошел конфликт между мамами детей, который перерос в драку. Как сообщили в ДП Астаны, стороны инцидента обратились в полицию с заявлениями о нанесении телесных повреждений. По данному факту началась проверка, по результатам которой должны были принять процессуальное решение.

А в прошлом году в Алматы очевидцы сняли на видео ожесточенный конфликт между двумя девушками возле ТРЦ "Asia Park". В полиции начали проверку этого происшествия.