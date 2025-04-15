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Применял силу и оставлял мерзнуть на улице: сотрудника пансионата осудили за издевательства над стариками в Аксу

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Пожилая женщина
Пожилая женщина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Работник пансионата был осужден в Аксу за жестокое обращение с престарелыми - вскрылись шокирующие факты, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

Как оказалось, работник пансионата систематически применял физическую силу к подопечным и оставлял их на улице без теплой одежды, подвергая опасности к переохлаждению и страданиям.

Все эти факты стали известны после изучения видеозаписей с камер наблюдения.

Суд поставил точку в деле и назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Павлодаре пресекли деятельность предполагаемой преступной группы, занимавшейся истязаниями престарелых лиц и мошенническими действиями. Прокуратура совместно с УБОП департамента полиции установила частный пансионат, в котором пенсионеры с инвалидностью подвергались систематическому избиению.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2235827-primenyal-silu-i-ostavlyal-merznut-na-ulice-sotrudnika-pansionata-osudili-za-izdevatelstva-nad-starikami-v-aksu/