Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сумма выросла до 1,5 млрд тенге: экс-чиновника Минсельхоза задержали по делу бывшего депутата

Опубликовано:

Район Алматы, где была приобретена квартира
Район в Алматы, где экс-депутатом была куплена квартира. Кадр из видео: t.me/afm_rk

В деле, расследуемом Департаментом АФМ по Алматинской области в отношении экс-депутата маслихата и других лиц, выявлены новые факты, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, в деле, расследуемом Департаментом АФМ по Алматинской области в отношении экс-депутата маслихата Абишева Б.К. и других лиц, подозреваемых в хищении бюджетных средств и их дальнейшем отмывании, выявлены новые факты.

"Расследованием установлена причастность бывшего директора одного из департаментов Министерства сельского хозяйства Аимбетова Б.С., который в период 2018-2022 гг. принимал активное участие в мошенничестве при получении субсидий в Жамбылской и Туркестанской областях.

Абишев Б.К. и Аимбетов Б.С., используя электронные цифровые подписи 29 крестьянских хозяйств и документы о фиктивной поставке саженцев элитного сорта малины, получили субсидии на общую сумму более 1,5 млрд тенге", - рассказали в ведомстве.

Следственным судом в отношении Аимбетова санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Напомним, ранее стало известно, что Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района.

По данным АФМ, с целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта на сумму 947 млн тенге. В результате им незаконно получены субсидии - 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге, 431 млн из них были обналичены.

"На преступные доходы он приобрел двухкомнатную квартиру в Алматы и автомашину Toyota Highlander.

На указанное имущество, а также денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест.

Помимо этого, похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в Қонаеве", - поделились в ведомстве.

С санкции суда он был помещен под стражу сроком на 2 месяца.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2235818-moshennichestvo-na-1-5-mlrd-tenge-zaderzhan-eks-chinovnik-minselhoza/