Сумма выросла до 1,5 млрд тенге: экс-чиновника Минсельхоза задержали по делу бывшего депутата

В деле, расследуемом Департаментом АФМ по Алматинской области в отношении экс-депутата маслихата и других лиц, выявлены новые факты, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, в деле, расследуемом Департаментом АФМ по Алматинской области в отношении экс-депутата маслихата Абишева Б.К. и других лиц, подозреваемых в хищении бюджетных средств и их дальнейшем отмывании, выявлены новые факты.

"Расследованием установлена причастность бывшего директора одного из департаментов Министерства сельского хозяйства Аимбетова Б.С., который в период 2018-2022 гг. принимал активное участие в мошенничестве при получении субсидий в Жамбылской и Туркестанской областях.

Абишев Б.К. и Аимбетов Б.С., используя электронные цифровые подписи 29 крестьянских хозяйств и документы о фиктивной поставке саженцев элитного сорта малины, получили субсидии на общую сумму более 1,5 млрд тенге", - рассказали в ведомстве.

Следственным судом в отношении Аимбетова санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Напомним, ранее стало известно, что Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района.

По данным АФМ, с целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта на сумму 947 млн тенге. В результате им незаконно получены субсидии - 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге, 431 млн из них были обналичены.

"На преступные доходы он приобрел двухкомнатную квартиру в Алматы и автомашину Toyota Highlander.

На указанное имущество, а также денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест.

Помимо этого, похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в Қонаеве", - поделились в ведомстве.

С санкции суда он был помещен под стражу сроком на 2 месяца.