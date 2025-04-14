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Астанчанам продавали фейковые абонементы в популярный фитнес-клуб за 1 млн тенге

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Люди занимаются в фитнес-клубе
Фитнес. Иллюстративное фото: Jacobs Stock Photography Ltd/Getty Images

В Астане задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в продаже несуществующих абонементов в популярный фитнес-клуб, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным медиапортала Polisia.kz, полиция обвиняет мужчину в том, что он рассылал объявления в соцсетях и мессенджерах, предлагая приобрести VIP-абонементы по заниженной цене.

"После получения оплаты он отправлял покупателям поддельные электронные абонементы. Одной из жертв стала 43-летняя жительница столицы, которая перевела мужчине 1 млн тенге за доступ в якобы элитный тренажерный зал.

На данный момент установлена его причастность примерно к 20 аналогичным эпизодам", - сказано в сообщении.

В начале этого месяца мы писали, что мошенница выставляла на популярной интернет-платформе фейковые объявления о продаже несуществующей мебели и заработала на астанчанах около 2 млн тенге.

Отметим, мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Оно наказывается:

  • штрафом в размере до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;
  • либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов;
  • либо ограничением свободы до 7 лет;
  • либо лишением свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2235689-astanchanam-prodavali-feykovye-abonementy-v-populyarnyy-fitnes-klub-za-1-mln-tenge/