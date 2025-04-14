Осужден экс-директор Казахского газоперерабатывающего завода

В Мангистауской области вынесли приговор бывшему директору ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод", передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции, судом Жанаозенского района Мангистауской области оглашен приговор в отношении бывшего директора ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" Болата Байшуакова.

"Байшуаков признан виновным в хищении вверенного имущества предприятия в крупном размере путем его незаконной продажи без проведения аукциона и присвоения вырученных денежных средств", - рассказали в ведомстве.

Он осужден к 4 годам лишения свободы и пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Судебный акт в законную силу не вступил.

Напомним, в августе прошлого года стало известно, что директор ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" подозревается в коррупции. По информации Антикора, его обвинили в хищении имущества предприятия в особо крупном размере путем его незаконной продажи без проведения аукциона. Озвученная на тот момент сумма ущерба составила более 65 млн тенге. С санкции суда подозреваемый был взят под стражу.

О назначении Болата Байшуакова на должность директора ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" (КазГПЗ) "КазМунайГаз" сообщал в феврале 2023 года. Ранее он занимал позиции главного инженера - заместителя директора КазГПЗ, где отвечал за организацию производственной деятельности завода.