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Осужден экс-директор Казахского газоперерабатывающего завода

Опубликовано:

Болат Байшуаков
Болат Байшуаков. Фото: kmg.kz

В Мангистауской области вынесли приговор бывшему директору ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод", передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции, судом Жанаозенского района Мангистауской области оглашен приговор в отношении бывшего директора ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" Болата Байшуакова.

"Байшуаков признан виновным в хищении вверенного имущества предприятия в крупном размере путем его незаконной продажи без проведения аукциона и присвоения вырученных денежных средств", - рассказали в ведомстве.

Он осужден к 4 годам лишения свободы и пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Судебный акт в законную силу не вступил.

Напомним, в августе прошлого года стало известно, что директор ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" подозревается в коррупции. По информации Антикора, его обвинили в хищении имущества предприятия в особо крупном размере путем его незаконной продажи без проведения аукциона. Озвученная на тот момент сумма ущерба составила более 65 млн тенге. С санкции суда подозреваемый был взят под стражу.

О назначении Болата Байшуакова на должность директора ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" (КазГПЗ) "КазМунайГаз" сообщал в феврале 2023 года. Ранее он занимал позиции главного инженера - заместителя директора КазГПЗ, где отвечал за организацию производственной деятельности завода.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2235516-osuzhden-byvshiy-direktor-kazahskogo-gazopererabatyvayushchego-zavoda/