Задержан директор Казахского газоперерабатывающего завода

Директор ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" подозревается в коррупции. Он задержан и с санкции суда взят под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Антикоррупционной службой по Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении директора ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод".

"Он подозревается в хищении имущества предприятия в особо крупном размере путем его незаконной продажи без проведения аукциона. Сумма ущерба составляет более 65 млн тенге", - рассказали в Антикоре.

С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.

"Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - добавили в ведомстве.

По данным сайта kazgpz.kmg.kz, Казахский газоперерабатывающий завод занимает важное место в производственно-территориальном комплексе Мангистау. Завод обеспечивает значительную часть республики бытовым сжиженным газом, снабжает население региона сухим отбензиненным газом и печным топливом, обеспечивает нужды предприятий Жанаозена техническим кислородом.

ТОО "КазГПЗ" введено в эксплуатацию в 1973 году. Осуществляет переработку природного, попутного нефтяного газа и газового конденсата месторождений АО "Озенмунайгаз", АО "Мангистаумунайгаз", ТОО "Тасбулат Ойл Корпорэйшн" и ТОО "Tenge Oil&Gas", переработку газового конденсата с газоконденсатных месторождений АО "Озенмунайгаз" и широкой фракции легких углеводородов с месторождений ТОО "Каракудукмунай" и ТОО "Кен - Сары".

Также КазГПЗ оказывает услуги оператора по добыче природного газа и газового конденсата на газовых и газоконденсатных месторождениях АО "Озенмунайгаз".

С 2023 года директором ТОО "КазГПЗ" является Болат Байшуаков.