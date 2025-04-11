Акмолинка получила тяжкие увечья из-за ревности супруга

Житель Акмолинской области из ревности нанес супруге множественные травмы и лишился свободы. Другого акмолинца наказали за ранение друга детства, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в Бурабайском районе в текущем году отметили существенный рост правонарушений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, по сравнению с 2024 годом.

Практика показывает, что большинство этих преступлений совершается на бытовой почве в отношении лиц, связанных с семейными или другими близкими отношениями.

"К примеру, житель села Успеноюрьевка на почве ревности нанес своей супруге множественные телесные повреждения, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью", - рассказали в прокуратуре Акмолинской области.

Приговором суда мужчину признали виновным по статье 106 УК. Ему назначили лишение свободы сроком на три года.

"В другом случае, житель Щучинска в компании с другом детства, распивая спиртное, вступил в конфликт и нанес ножевое ранение в область брюшной полости, что также привело к тяжкому вреду здоровью", - сообщили в ведомстве.

Теперь осужденный ближайшие три года также проведет в местах лишения свободы.

В связи с этим казахстанцев призвали не относиться безразлично к фактам общественно опасного поведения отдельных лиц, а своевременно информировать сотрудников полиции о них.

Ранее стало известно, что жительницу области Ұлытау признали виновной в ранении сожителя ножом в живот, однако освободили из-под стражи в зале суда. На судебном заседании женщина полностью признала вину. Наказание ей назначили условное.

А жителю области Абай назначили 25 суток ареста за повторное избиение бывшей жены. Ранее женщина уже простила экс-супруга в суде. Мужчина не сделал выводов и продолжил применять насилие.