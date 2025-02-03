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Семейный конфликт на почве ревности привел к разрыву внутренних органов у казахстанца

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Нож в руке у женщины
Нож в руке. Иллюстративное фото: fhm / Getty Images

Жительницу области Ұлытау признали виновной в ранении сожителя ножом в живот, однако освободили из-под стражи в зале суда, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, 15 января в Сатпаевском городском суде вынесли приговор в отношении подозреваемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожителя.

Выяснилось, что 25 октября примерно в 18.30 обвиняемая, находясь в компании двух друзей и сожителя, вместе с ними распивала спиртные напитки в одном из жилых домов Сатпаева.

Из-за ревности и влияния алкоголя между ней и ее гражданским супругом возник конфликт. После этого подсудимая ушла к себе домой и заперла дверь изнутри. По информации суда, сожитель, не удовлетворившись этим, начал стучать в дверь квартиры.

"Когда он зашел внутрь квартиры, началась перепалка, которая переросла в физическую стычку. Во время ссоры сожитель оскорблял подсудимую нецензурными словами. В ходе конфликта подсудимая, находясь в кухне, осознавая опасность своих действий и предвидя возможные последствия, схватила нож черного цвета с кухонного стола и нанесла удар в область живота своему сожителю", - установил суд.

В результате мужчина получил тяжелые травмы, такие как разрыв внутренних органов, геморрагический шок и другие повреждения. Он был доставлен в центральную больницу города в состоянии алкогольного опьянения с ранениями.

На судебном заседании подсудимая полностью признала вину. Также ее вина подтверждалась заключением судебно-медицинской экспертизы, протоколом осмотра места происшествия, показаниями свидетелей и другими доказательствами, исследованными в суде.

Приговором суда женщина была признана виновной по ч.1 ст.106 УК РК. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на сроком 3 года. При этом была применена ст.63 УК РК, в соответствии с которой назначенное наказание считается условным.

"Мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подсудимой была отменена, она немедленно была освобождена из-под стражи в зале суда", - отметили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по ч.1 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

В соответствии с ч.1 ст.63 УК РК, если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217588-semeynyy-konflikt-na-pochve-revnosti-privel-k-razryvu-vnutrennih-organov-u-kazahstanca/