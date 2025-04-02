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Мужчина вовремя не вернулся в Казахстан и был выдворен из страны

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Мужчина с чемоданом
Мужчина уезжает. Иллюстративное фото: sankai / Getty Images

Житель ВКО не уведомил миграционные службы о получении гражданства соседней страны, за что по решению суда его выдворили из Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Восточном Казахстане с начала года выявили 16 человек, не сообщивших в органы внутренних дел о получении гражданства другого государства. Двое из них были выдворены за пределы страны.

К примеру, житель региона в 2021 году получил гражданство соседней страны, однако не уведомил об этом миграционные службы Казахстана в установленный срок.

"По его словам, он не знал о необходимости сдачи документов, а семейные обстоятельства не позволили ему своевременно вернуться в Казахстан", - отметили в МВД.

Суд вынес решение о выдворении мужчины.

В полиции напоминают, что согласно законодательству Казахстана граждане, получившие паспорт другой страны, обязаны в течение 30 дней уведомить об этом миграционные службы и сдать документы, удостоверяющие их прежнее гражданство. За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность.

Отметим, что по ч.2 ст.496 КоАП РК несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 МРП (786 400 тенге) либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.

Ранее житель Павлодара, который не уведомил о получении гражданства США соответствующие органы, получил крупный штраф. А его земляка за гражданство соседней страны выдворили из Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232449-muzhchina-vovremya-ne-vernulsya-v-kazahstan-i-byl-vydvoren-iz-strany/