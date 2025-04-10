Бывшего футболиста и актера задержали в Казахстане (видео)

В Шымкенте задержали бывшего футболиста из Африки, а в Акмолинской области - актера, снимавшегося в одном из отечественных сериалов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в Шымкенте задержан гражданин Центральной Африки с 1,5 кг "синтетики" а-PVP, которого подозревают в сбыте наркотиков через Тelegram.

"Установлено, что задержанный прибыл в Казахстан в 2020 году в поисках заработка и был игроком одной из местных футбольных команд", - отметили в МВД.

Также в Акмолинской области задержан 45-летний мужчина, у которого при личном досмотре обнаружена дорожная сумка с 2 кг гашиша.

Как стало известно, он ранее снимался в одном из отечественных сериалов, исполняя роль главаря преступной группы.

"Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания", - сообщил и.о. председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что в Алматы задержали бывшую сотрудницу МВД с наркотиками. В ДП города подтвердили, что в южной столице действительно были задержаны две девушки, которых подозревают в незаконном хранении и сбыте наркотических средств. Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания.

А в ноябре прошлого года стало известно, что жителя Кокшетау, участвовавшего в съемках сериалов, подозревают в наркоторговле, а именно в попытке реализации 4,5 тыс. доз "синтетики".