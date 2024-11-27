Задержан казахстанский актер (видео)

Жителя Кокшетау, участвовавшего в съемках сериалов, подозревают в наркоторговле, а именно в попытке реализации 4,5 тыс. доз наркотических веществ, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, МВД продолжает активную работу по противодействию наркопреступности.

Полиция задержала жителя Кокшетау, подозреваемого в бесконтактной продаже наркотиков. Во время обыска в арендуемой квартире задержанного изъяты электронные весы, приспособления для расфасовки и синтетические наркотики - мефедрон и alfa-PVP общим весом 1,5 кг.

"При проверке его телефона установлены координаты мест закладок, что свидетельствует о масштабах преступной деятельности подозреваемого. В результате ему не удалось реализовать 4500 доз наркотических веществ. Помимо наркоторговли, задержанный также занимался творчеством: он снимался в эпизодических ролях в ряде казахстанских сериалов", - рассказали в МВД.

По данным полиции, задержанный актер полностью признал свою вину. Он был помещен в ИВС. Досудебное расследование продолжается.

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Ранее жителя Петропавловска с девушкой задержали в автомобиле Mercedes, принадлежащем мужчине, по подозрению в сбыте наркотиков. Из машины изъяли 30 свертков с психотропными веществами, еще 72 свертка, по информации полиции, находились у задержанных в карманах и в сумочке.

А двух жителей Астаны приговорили к 8 и 18 годам лишения свободы за распространение наркотических средств, которые поставлялись из США под видом почтовых посылок с товарами народного потребления.