Мужчину, взявшего в заложники свою бывшую жену, осудили в Туркестанской области
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В Туркестанской области к 9 годам лишения свободы приговорили мужчину, взявшего в заложники свою бывшую жену и угрожавшего ей ножом, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в прошлом году ранее судимый житель Сайрамского района ворвался в дом своей бывшей жены, приставил нож к ее горлу и угрожал убить ее из-за того, что она не показывала ему детей.
"Игнорируя требования родственников потерпевшей и правоохранительных органов, прибывших на место происшествия, подозреваемый угрожал женщине ножом, заставил ее сесть за руль автомобиля, припаркованного во дворе, и скрылся с места преступления", - отметили в суде.
В тот же день в ходе спецоперации подозреваемого задержали в Шымкенте, а заложницу освободили.
В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель запросил для подсудимого наказание в виде лишения свободы.
Суд, частично присоединив к новому сроку неотбытую часть предыдущего наказания в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы, назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.
Напомним, в марте прошлого года сообщалось, что женщину взяли в заложники в Туркестанской области и вывезли на машине в сторону Кызылорды. Стражи порядка задержали подозреваемого, которым оказался ее экс-супруг.
Женщина получила легкие телесные повреждения в области шеи и была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую и психологическую помощь.
Стражи порядка установили, что подозреваемый с потерпевшей ранее состояли в браке, имеют троих детей, а с 2021 года они в разводе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2234391-muzhchinu-vzyavshego-v-zalozhniki-svoyu-byvshuyu-zhenu-osudili-v-turkestanskoy-oblasti/