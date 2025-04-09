Мужчину, взявшего в заложники свою бывшую жену, осудили в Туркестанской области

В Туркестанской области к 9 годам лишения свободы приговорили мужчину, взявшего в заложники свою бывшую жену и угрожавшего ей ножом, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в прошлом году ранее судимый житель Сайрамского района ворвался в дом своей бывшей жены, приставил нож к ее горлу и угрожал убить ее из-за того, что она не показывала ему детей.

"Игнорируя требования родственников потерпевшей и правоохранительных органов, прибывших на место происшествия, подозреваемый угрожал женщине ножом, заставил ее сесть за руль автомобиля, припаркованного во дворе, и скрылся с места преступления", - отметили в суде.

В тот же день в ходе спецоперации подозреваемого задержали в Шымкенте, а заложницу освободили.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель запросил для подсудимого наказание в виде лишения свободы.

Суд, частично присоединив к новому сроку неотбытую часть предыдущего наказания в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы, назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, в марте прошлого года сообщалось, что женщину взяли в заложники в Туркестанской области и вывезли на машине в сторону Кызылорды. Стражи порядка задержали подозреваемого, которым оказался ее экс-супруг.

Женщина получила легкие телесные повреждения в области шеи и была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую и психологическую помощь.

Стражи порядка установили, что подозреваемый с потерпевшей ранее состояли в браке, имеют троих детей, а с 2021 года они в разводе.