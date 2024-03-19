Женщину взяли в заложники в Туркестанской области (видео)

Женщину взяли в заложники в Туркестанской области и вывезли на машине в сторону Кызылорды. Стражи порядка задержали подозреваемого, которым оказался ее экс-супруг, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказал начальник ДП Туркестанской области Мурат Кабденов, 19 марта на пульт "102" Сайрамского района поступил звонок от местного жителя о том, что бывший зять устраивает семейный скандал с его дочкой, с которой был в разводе.

По словам заявителя, в ходе ссоры мужчина, угрожая ножом, взял его дочь в качестве заложницы и выехал на автомашине Chevrolet в сторону трассы Западный Китай - Западный Европа в направлении Кызылорды по месту своего жительства. При этом он требовал не преследовать его и не привлекать к ответственности, угрожая убийством.

"С целью освободить заложницу мною был создан оперативный штаб, где силами спецподразделения "Арлан" по дороге возле микрорайона Асар подозреваемый был обезврежен, а потерпевшая освобождена", - сообщил Мурат Кабденов.

Он добавил, что потерпевшая получила легкие телесные повреждения в области шеи и была доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская и психологическая помощь.

Стражи порядка установили, что подозреваемый с потерпевшей ранее состояли в браке, имеют троих детей, а с 2021 года они в разводе. Мужчина ранее был дважды судим. Он взят под стражу.

Наказание за захват заложника в Казахстане

Согласно ст.261 УК РК:

1. Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях понуждения государства, организации или другого лица совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника, наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

2. Те же деяния, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;

4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;

5) в отношении заведомо несовершеннолетнего;

6) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

7) в отношении лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии;

8) в отношении двух или более лиц;

9) из корыстных побуждений или по найму, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены преступной группой либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового, с конфискацией имущества или без таковой.