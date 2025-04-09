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Казахстанец отправлял в WhatsApp сообщения своей знакомой и получил 8 лет колонии

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Задержание в Шымкенте
Задержание. Кадр из видео: t.me/GenPr

В Шымкенте вынесли приговор мужчине, который через WhatsApp отправлял сообщения своей знакомой. Его осудили к 8 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на городскую прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в сентябре 2024 года в Шымкенте гражданин через WhatsApp своей знакомой отправил материалы, содержащие призывы к насилию и разъяснение идеологии международной террористической организации "Мусульманские братья", пропагандирующей идею "вооруженного джихада", а также вербовал присоединиться к террористическим группировкам в Сирии.

Приговором суда мужчина осужден к 8 годам лишения свободы по ч.2 ст.256 (Пропаганда терроризма, а равно распространение материалов указанного содержания с использованием интернет-ресурсов) и ч.1 ст.296 (Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности) УК РК.

В прокуратуре указали, что в прошлом году за аналогичные преступления были осуждены 10 граждан.

В ведомстве предупредили, что за данные деяния предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в конце января этого года КНБ при содействии органов прокуратуры и внутренних дел был задержан житель области Абай, подозреваемый в пропаганде терроризма. В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства. Начато досудебное расследование по ч.2 ст.256 УК РК.

Также в Шымкенте было рассмотрено дело в отношении мужчины, обвиняемого в пропаганде терроризма и публичных призывах к участию в вооруженном джихаде. Он получил 5 лет лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2234253-kazahstanec-otpravlyal-v-whatsapp-soobshcheniya-svoey-znakomoy-i-poluchil-8-let-kolonii/