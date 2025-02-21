Казахстанец заявил, что перепутал авто, но владелец машины не поверил

В Жезказгане мужчину наказали за разбитое стекло и проколотые колеса чужого авто. Подсудимый заявил, что просто перепутал машины, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело по факту умышленного повреждения чужого имущества рассмотрел специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Жезказгана.

Суд установил, что 10 февраля около 04.30 казахстанец на парковке проколол четыре колеса автомобиля Honda Odyssey, принадлежащего другому гражданину, и разбил переднее стекло.

"На суде правонарушитель признал вину, пояснив, что перепутал автомобиль, и пообещал возместить ущерб. Однако потерпевший заявил, что ущерб нанесен умышленно, и подчеркнул, что компенсации он не получил", - рассказали в суде.

Суд, учитывая личность нарушителя, характер правонарушения и его имущественное положение, назначил ему наказание в виде 5 суток административного ареста. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 50 МРП (196 600 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 20 суток.

Ранее в Жезказгане мужчину обвинили в повреждении автомобиля казахстанки. Свое поведение он объяснил долгом в размере 105 тыс. тенге, который якобы отказался возвращать внук женщины. Горожанину назначили 5 суток ареста.