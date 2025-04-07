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Чиновника оправдали в Актобе

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Мужчина стоит, скрестив руки
Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: mapo / Getty Images

В Актобе чиновника оправдали по делу о мошенничестве с участком земли. Теперь он имеет право взыскать с государства компенсацию за то, что его обвиняли в преступлении, передает "Диапазон".

На скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве оказался бывший руководитель аппарата акимата.

Из обвинения следовало, что еще осенью 2022 года жительница Актобе обратилась к сотруднику центра эффективного управления города по поводу приобретения земельного участка под коммерческую застройку. А он якобы передал весь разговор об участке обвиняемому.

По версии следствия, за положительное решение вопроса последний потребовал 3 миллиона тенге и 28 сентября того же года получил их в своем кабинете через сотрудника центра эффективного управления. С таким обвинением дело попало в суд. 

В ходе судебных разбирательств уголовное дело провалилось, судья Аян Кусаев вынес оправдательный приговор в связи с недоказанностью участия обвиняемого в преступлении.

Теперь оправданный имеет право взыскать с государства компенсацию за то, что его незаконно обвиняли в преступлении, которого он не совершал. Также судья отправил уголовное дело прокурору для решения вопроса о необходимости уголовного преследования другого человека.

Ранее в Алматы вынесли приговор заместителю руководителя городского управления развития коммунальной инфраструктуры. Его признали виновным в получении 19,5 млн тенге от местного предпринимателя под предлогом содействия в заключении договоров госзакупок работ по санитарной уборке дворовых территорий.

А в Акмолинской области прошел показательный судебный процесс - сотруднику акимата вынесли приговор за покушение на мошенничество. По материалам суда, чиновник потребовал у управляющего крестьянским хозяйством 2 млн тенге за неподачу в суд иска.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233682-chinovnika-opravdali-v-aktobe/