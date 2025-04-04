Астанчанка заявила, что ее угрожает убить и расчленить экс-супруг: мужчину арестовали

Сотрудники полиции установили местонахождение жителя Кокшетау, подозреваемого в угрозах бывшей супруге и членам ее семьи. Сейчас он под арестом, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по розыску подозреваемого 2 апреля полицейские установили его местонахождение в Щучинске.

3 апреля решением административного суда Кокшетау за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества 34-летнему нарушителю назначено наказание в виде 15 суток ареста.

"Уголовное дело по факту угроз находится в производстве следственного отдела управления полиции Кокшетау. Вместе с этим проводится проверка по другим обращениям, поступившим в отношении нарушителя со стороны членов семьи супруги", - отметили в ДП Акмолинской области.

Напомним, ранее жительница Астаны пожаловалась на бывшего мужа, который, по ее словам, угрожает убийством ей и членам ее семьи.

"Он преследует всю мою семью, угрожает жизни, оскорбляет, запенивает двери в квартире строительной пеной и рабочее место моей мамы, преследует все мое окружение. Он и его друзья нападают на квартиру мамы с битами в масках, воруют госномера, прокалывали колеса машины неоднократно", - рассказала женщина.

Управление полиции Кокшетау возбудило уголовное дело по ч.1 ст.115 УК РК (Угроза).