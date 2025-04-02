Астанчанка заявила, что ее угрожает убить и расчленить бывший муж

Жительница Астаны пожаловалась на бывшего мужа, который, по ее словам, угрожает убийством ей и членам ее семьи. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

О ситуации написал на своей странице в Instagram фонд "НеМолчи.kz". Как сообщается в публикации, женщине пришлось переехать из Кокшетау в Астану из-за бывшего мужа, который преследует ее и ее родных с момента расставания.

"На протяжении двух лет я пытаюсь уйти от этого ужасного человека, но все мои попытки заканчиваются угрозами убийством мне и моим близким. Он преследует всю мою семью, угрожает жизни, оскорбляет, запенивает двери в квартире строительной пеной и рабочее место моей мамы, преследует все мое окружение. Он и его друзья нападают на квартиру мамы с битами в масках, воруют госномера, прокалывали колеса машины неоднократно", - рассказала девушка.

Также она заявила, что мужчина знает, когда и где находится машина ее матери, и отправляет неких людей в детский сад, чтобы украсть ее сына.

"Было написано огромное количество заявлений, ни за одно из них он не понес наказания", - поделилась казахстанка.

При этом девушка показала записи аудиосообщений, которые получила ее мама.

"Я ее расчленю же, есть, честное слово. Конечно, это жутко слышать. Но вы знаете - я доказал своими поступками то, что я это сделаю. Без обид", - говорится в одном из них.

В посте фонда "НеМолчи.kz" сообщается, что на выходных семья девушки вновь пострадала: были проколоты все колеса машины мамы и отчима, вырваны госномера, нарисован мужской половой орган на капоте, разбиты видеокамеры у квартиры, запенены двери, нарисован на двери половой орган.

Ситуацию прокомментировали в ДП Акмолинской области.

"По факту поступления угроз в адрес жительницы Астаны и членов ее семьи со стороны супруга возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 УК РК (Угроза). В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию нарушителя и его доставлению в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства и избрания меры пресечения", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также в департаменте полиции отметили, что все ранее поступившие обращения жительницы Кокшетау в отношении зятя зарегистрированы. По ним будут проведены проверки и приняты соответствующие меры.

Отметим, что по ст.115 УК РК угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью либо уничтожением имущества поджогом, взрывом или иным общеопасным способом при наличии достаточных оснований опасаться приведения этой угрозы в исполнение наказывается штрафом в размере до 120 МРП (471 840 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 30 суток.