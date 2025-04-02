Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Астанчанка заявила, что ее угрожает убить и расчленить бывший муж

Опубликовано:

Плачущая девушка
Девушка. Иллюстративное фото: champja / Getty Images

Жительница Астаны пожаловалась на бывшего мужа, который, по ее словам, угрожает убийством ей и членам ее семьи. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

О ситуации написал на своей странице в Instagram фонд "НеМолчи.kz". Как сообщается в публикации, женщине пришлось переехать из Кокшетау в Астану из-за бывшего мужа, который преследует ее и ее родных с момента расставания.

"На протяжении двух лет я пытаюсь уйти от этого ужасного человека, но все мои попытки заканчиваются угрозами убийством мне и моим близким. Он преследует всю мою семью, угрожает жизни, оскорбляет, запенивает двери в квартире строительной пеной и рабочее место моей мамы, преследует все мое окружение. Он и его друзья нападают на квартиру мамы с битами в масках, воруют госномера, прокалывали колеса машины неоднократно", - рассказала девушка.

Также она заявила, что мужчина знает, когда и где находится машина ее матери, и отправляет неких людей в детский сад, чтобы украсть ее сына.

"Было написано огромное количество заявлений, ни за одно из них он не понес наказания", - поделилась казахстанка.

При этом девушка показала записи аудиосообщений, которые получила ее мама.

"Я ее расчленю же, есть, честное слово. Конечно, это жутко слышать. Но вы знаете - я доказал своими поступками то, что я это сделаю. Без обид", - говорится в одном из них.

В посте фонда "НеМолчи.kz" сообщается, что на выходных семья девушки вновь пострадала: были проколоты все колеса машины мамы и отчима, вырваны госномера, нарисован мужской половой орган на капоте, разбиты видеокамеры у квартиры, запенены двери, нарисован на двери половой орган.

Ситуацию прокомментировали в ДП Акмолинской области.

"По факту поступления угроз в адрес жительницы Астаны и членов ее семьи со стороны супруга возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 УК РК (Угроза). В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию нарушителя и его доставлению в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства и избрания меры пресечения", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также в департаменте полиции отметили, что все ранее поступившие обращения жительницы Кокшетау в отношении зятя зарегистрированы. По ним будут проведены проверки и приняты соответствующие меры.

Отметим, что по ст.115 УК РК угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью либо уничтожением имущества поджогом, взрывом или иным общеопасным способом при наличии достаточных оснований опасаться приведения этой угрозы в исполнение наказывается штрафом в размере до 120 МРП (471 840 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 30 суток.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232462-astanchanka-zayavila-chto-ee-ugrozhaet-ubit-i-raschlenit-byvshiy-muzh/