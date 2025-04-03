Девушку в хиджабе пытались изнасиловать в Актау: подозреваемого задержали очевидцы

В Актау пытались надругаться над девушкой в хиджабе на городской набережной. Подозреваемого задержали очевидцы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Мангистауской области.

В Сети появилось видео, снятое на набережной в 15 микрорайоне Актау. Ролик опубликовали в Telegram-канале Lada.kz.

Инцидент, по словам свидетелей, произошел вечером. Точная дата не сообщается. Автор ролика утверждает, что молодой человек пытался надругаться над девушкой в хиджабе.

"Услышав крики о помощи, на место сбежались неравнодушные прохожие, мужчины остановили подозреваемого и передали его в руки полиции", - говорится в посте.

Инцидент корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в ДП Мангистауской области.

"По факту попытки изнасилования, попавшей на видео 11 марта, незамедлительно было возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан и водворен в СИЗО", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Дело уже направили с обвинительным заключением через прокуратуру в суд.

Ранее в Сети появилась информация о побеге в Каскелене обвиняемого в изнасиловании прямо из суда. Как рассказали в полиции, по факту побега следственно-арестованного возбудили уголовное дело.

А в ВКО бывшего полицейского подозревают в неоднократных действиях сексуального характера в отношении двух лиц, не достигших 16-летнего возраста. Возбуждено уголовное дело, мужчину водворили в изолятор временного содержания.