Заместителя акима Темиртау накажут из-за скандального видео с избиением пенсионера

После инцидента с участием подростков в Темиртау строгий выговор объявят заместителю акима города по социальным вопросам, передает NUR.KZ со ссылкой на акима Карагандинской области.

Как сообщил глава региона Ермаганбет Булекпаев на своей странице в Facebook, сегодня заместитель акима Карагандинской области Алибек Алденей провел заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

"Я дал поручение объявить строгий выговор заместителю акима Темиртау по социальным вопросам за ненадлежащий контроль за несовершеннолетними", - рассказал глава региона.

Также к дисциплинарной ответственности привлечены заместители директоров образовательных учреждений, где учились подростки.

"Мы безусловно обеспокоены подростковой агрессией и приступим к разработке дополнительных мер по минимизации подобных инцидентов в будущем", - отметил Ермаганбет Булекпаев.

Он подчеркнул, что все виновные будут привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства. По данному случаю полиция ведет следствие.

"Также прошу родителей, педагогов уделять больше внимания воспитанию детей и формированию у них уважительного отношения к другим людям, правильных ценностей. Со своей стороны мы продолжим работу над усилением профилактических мер и социальной поддержки подростков", - обратился к гражданам аким Карагандинской области.

Напомним, ранее в соцсетях распространились видео и информация, что в Темиртау подростки ворвались в дом к одинокому пенсионеру и избили его. По словам местных жителей, хулиганы обманом заставили старика открыть дверь, представившись электриками.

Как отметили в полиции, все подозреваемые в нападении, в том числе несовершеннолетние, были установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Позже стало известно, что в Темиртау двое подростков, которых подозревают в нападении на пожилого мужчину, подверглись избиению со стороны сверстников. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью.