Сотрудники АФМ провели спецоперацию на юге Казахстана (видео)

Департаментом АФМ по Туркестанской области пресечена деятельность предполагаемой преступной группы, занимавшейся незаконным изготовлением, сбытом и оборотом некурительных табачных изделий (снюс), передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, в результате спецоперации ликвидирован подпольный цех, действовавший на площади 1 000 кв. м. с ежедневным привлечением более 30 работников.

"Установлена вся схема преступной деятельности - от заготовки сырья и организации логистики до каналов сбыта через крупных оптовых поставщиков в городах Астана, Алматы, Шымкент и других регионах", - отметили в ведомстве.

По данным АФМ, из незаконного оборота изъято более 10 млн единиц готовой запрещенной продукции, свыше 14,4 тонн табака, что эквивалентно 28,8 млн разовых доз, более 3,3 тыс. литров ароматизатора и токсичных примесей, а также оборудование для производства.

Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее в Астане в ходе рейда мониторинговая группа проверила объекты предпринимательства, расположенные в крупных жилых комплексах района Нура. В результате в трех магазинах были обнаружены насвай и снюс.

Также в Шымкенте была пресечена деятельность финансовой пирамиды Nazira Gold, подозреваемые помещены под стражу. По данным АФМ, на преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин. В ходе обыска были изъяты 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге.