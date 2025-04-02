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Сотрудники АФМ провели спецоперацию на юге Казахстана (видео)

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Спецоперация в Туркестанской области
Спецоперация. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Департаментом АФМ по Туркестанской области пресечена деятельность предполагаемой преступной группы, занимавшейся незаконным изготовлением, сбытом и оборотом некурительных табачных изделий (снюс), передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, в результате спецоперации ликвидирован подпольный цех, действовавший на площади 1 000 кв. м. с ежедневным привлечением более 30 работников.

"Установлена вся схема преступной деятельности - от заготовки сырья и организации логистики до каналов сбыта через крупных оптовых поставщиков в городах Астана, Алматы, Шымкент и других регионах", - отметили в ведомстве.

По данным АФМ, из незаконного оборота изъято более 10 млн единиц готовой запрещенной продукции, свыше 14,4 тонн табака, что эквивалентно 28,8 млн разовых доз, более 3,3 тыс. литров ароматизатора и токсичных примесей, а также оборудование для производства.

Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее в Астане в ходе рейда мониторинговая группа проверила объекты предпринимательства, расположенные в крупных жилых комплексах района Нура. В результате в трех магазинах были обнаружены насвай и снюс.

Также в Шымкенте была пресечена деятельность финансовой пирамиды Nazira Gold, подозреваемые помещены под стражу. По данным АФМ, на преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин. В ходе обыска были изъяты 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232393-sotrudniki-afm-proveli-specoperaciyu-na-yuge-kazahstana/