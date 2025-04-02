Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Слухи о "маньяке с молотком" в Таразе прокомментировали в полиции

Опубликовано:

Мужчина поднимает молоток
Молоток в руке. Иллюстративное фото: Bill Diodato / Getty Images

В полиции опровергли информацию о появлении в Таразе "маньяка с молотком", от которого якобы уже пострадали люди, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в социальных сетях распространилась информация о том, что в Таразе замечен "маньяк с молотком, уже есть жертвы".

В Департаменте полиции Жамбылской области заявили, что данная информация не соответствует действительности.

"Напоминаем, что согласно ст.274 УК РК за распространение ложной информации, в том числе через социальные сети и мессенджеры, предусмотрена уголовная ответственность", - отметили в ведомстве.

В ЗКО более 7 лет не устанавливали административный надзор за мужчиной, осужденным за преступление сексуального характера в отношении ребенка. На педофила с непогашенной судимостью лишь с февраля этого года возложили определенные законодательством ограничения.

В прошлом году в чатах WhatsApp распространилась информация, что на востоке Казахстана орудует маньяк. В Департаменте полиции области Абай опровергли эти данные и призвали граждан доверять только официальным источникам.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232372-sluhi-o-manyake-s-molotkom-v-taraze-prokommentirovali-v-policii/