Слухи о "маньяке с молотком" в Таразе прокомментировали в полиции

В полиции опровергли информацию о появлении в Таразе "маньяка с молотком", от которого якобы уже пострадали люди, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в социальных сетях распространилась информация о том, что в Таразе замечен "маньяк с молотком, уже есть жертвы".

В Департаменте полиции Жамбылской области заявили, что данная информация не соответствует действительности.

"Напоминаем, что согласно ст.274 УК РК за распространение ложной информации, в том числе через социальные сети и мессенджеры, предусмотрена уголовная ответственность", - отметили в ведомстве.

В ЗКО более 7 лет не устанавливали административный надзор за мужчиной, осужденным за преступление сексуального характера в отношении ребенка. На педофила с непогашенной судимостью лишь с февраля этого года возложили определенные законодательством ограничения.

В прошлом году в чатах WhatsApp распространилась информация, что на востоке Казахстана орудует маньяк. В Департаменте полиции области Абай опровергли эти данные и призвали граждан доверять только официальным источникам.