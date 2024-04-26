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Информацию о маньяке в области Абай прокомментировали в полиции

Опубликовано:

Мужчина
Мужчина. Иллюстративное фото: Glasshouse Images / Getty Images

В социальных сетях появилась информация, что на востоке Казахстана орудует маньяк. В полиции опровергли эти данные, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

Официальный комментарий появился в Instagram-аккаунте Департамента полиции области Абай.

"Информация, распространяемая в чатах WhatsApp, относительно маньяка в поселке Восточный не соответствует действительности.

Вместе с тем, предупреждаем об ответственности за распространение ложной информации и призываем граждан доверять только официальным источникам", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, осенью прошлого года в соцсетях также появилась информация, что в Семее орудует маньяк, который нападает на девушек. Тогда в полиции поясняли, что приняли меры по проверке распространяемых сведений.

В результате проведенных работ было установлено, что сообщения о нападениях на девушек в левобережной части города не соответствуют действительности.

Добавим, что, согласно статье 274 УК РК, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (367 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 

Согласно части 2 этой статьи, то же деяние, совершенное: 

  1. группой лиц по предварительному сговору; 
  2. лицом с использованием своего служебного положения; 
  3. с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, -  

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2092043-informaciyu-o-manyake-v-oblasti-abay-prokommentirovali-v-policii/

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