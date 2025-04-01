Пенсионерка не смогла устоять перед соблазном и стала фигуранткой уголовного дела в Караганде

В Караганде 64-летнюю местную жительницу подозревают в похищении золотых серег из бутика в момент, когда продавец отвлеклась на другого клиента, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, несмотря на наличие камер наблюдения, владельцы бутиков продолжают сталкиваться с неприятной реальностью - недостачей товаров. Злоумышленники, используя отвлеченность продавцов, похищают товары.

Примером тому служит случай с 43-летней владелицей ювелирного бутика, лишившейся золотых серег стоимостью 91 тыс. тенге в августе прошлого года.

Спустя семь месяцев кропотливой работы полицейские вышли на след подозреваемой - 64-летней жительницы Караганды.

"Как выяснилось, пенсионерка, очарованная украшением, не смогла устоять перед соблазном, однако ей не хватило денег для покупки. Воспользовавшись моментом, когда продавец отвлекся на другого клиента, она совершила кражу", - рассказали в МВД.

В настоящее время по данному делу ведется следствие.

Ранее в Астане камеры видеонаблюдения засняли кражу во время примерки кольца в одном из ювелирных магазинов города. По подозрению в преступлении задержали 30-летнего мужчину. По данным полиции, украденное кольцо было найдено в его доме.

Также в столице полиция раскрыла кражу в ювелирном магазине благодаря камерам наблюдения, которые зафиксировали момент преступления. Злоумышленник воспользовался моментом, когда продавец отвлекся, залез в ящик, где находились золотые изделия, и незаметно вытащил оттуда обручальное кольцо стоимостью около 80 тыс. тенге.