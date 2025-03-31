Житель Тараза расстроился из-за пропажи денег и поджег машину соседки

В Таразе на 10 суток арестовали местного жителя, который поджег автомобиль своей соседки после того, как из его кармана исчезли деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов региона.

В Таразе рассмотрено дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, без признаков уголовно наказуемого деяния" в отношении гражданина Ю. Как указано в Telegram-канале судов Жамбылской области, Ю. был признан виновным в поджоге авто соседки.

"В феврале 2025 года гражданин Ю., находясь возле ворот дома, поджег припаркованное транспортное средство марки Mercedes Benz, принадлежащее его соседке Р. В результате правонарушения были повреждены колесо и крыло авто.

В судебном заседании гражданин Ю. свою вину признал и сообщил, что причиной данного поступка является потеря денег, которые пропали из его кармана в тот день", - сказано в сообщении.

Потерпевшая Р. сообщила в суде, что в это время находилась в больнице и узнала о случившемся от своих соседей, которые потушили его своими силами. Также она добавила, что не прощает Ю., так как он не возместил нанесенный ущерб. По словам женщины, она за свой счет восстановила свое транспортное средство. Она просила суд назначить наказание в виде ареста.

"Постановлением суда гражданин Ю. признан виновным, и подвергнут административному взысканию в виде ареста сроком на 10 суток. Постановление суда вступило в законную силу", - рассказали в суде.

В сентябре прошлого года мы писали, что в Актау вынесли приговор в отношении обвиняемого в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества - поджога Gelandewagen.

До этого журналист из Актобе Виктор Сутягин рассказал подробности поджога его автомобиля.

Также мы писали, что актюбинец сжег автомашину возлюбленной после того, как она объявила о разрыве отношений.