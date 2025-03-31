Недавно купивший авто казахстанец попался из-за полной тонировки

В Акмолинской области водителя наказали за полную тонировку авто и за то, что он ездил на купленной недавно машине без водительских прав, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, на 15 км автодороги Астана - Коргалжын патрульные заметили автомобиль Lada с полностью затонированными стеклами. А при проверке документов полицейские установили, что водитель никогда не имел прав на управление транспортным средством.

"Мужчина признался, что недавно купил автомобиль и думал, что тонировка установлена на заводе, и даже не знал, что это нарушение", - отметили в МВД.

Полицейские составили на нарушителя протокол по двум статьям: за нарушение правил эксплуатации транспортных средств и управление транспортным средством без прав.

С начала года выявили около 300 водителей без прав, а также около 4 тысяч человек, нарушивших правила эксплуатации транспортных средств.

Ранее в Астане сотрудники полиции остановили автобус для проверки. Выяснилось, что водитель общественного транспорта не имел прав им управлять. Мужчину подвергли административному аресту сроком на 10 суток, а автобус отправили на спецстоянку.

А в специализированном ЦОНе Алматы произошло ДТП во время экзамена на права. Было опубликовано видео, снятое на видеорегистратор автомобиля. На кадрах видно, как автомобиль столкнулся с ограждением на территории автодрома. К счастью, никто не пострадал.