Счета на 18 млн тенге заблокировали в Алматинской области

В Алматинской области останавливают финансовые потоки наркомагазинов - заблокировано более 600 банковских счетов на сумму почти 18 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как отмечается на официальном сайте ведомства, прокуроры совместно с полицией обсудили актуальные вопросы противодействия наркопреступности и интернет-мошенничества.

"Уже достигнут ряд ощутимых результатов. В области выявлены три нарколаборатории, активно ведется работа по блокировке финансовых потоков наркомагазинов - заблокировано более 600 банковских счетов на сумму почти 18 миллионов тенге", - отметили в надзорном органе.

В сфере борьбы с интернет-мошенничеством через антифрод-центр пресечены незаконные транзакции на сумму свыше 230 миллионов тенге.

Кроме того, в порядке ст.953 Гражданского кодекса с дропперов взыскано более 22 миллионов тенге за незаконное обогащение, а также приостановлено взыскание по 32 мошенническим кредитам на сумму более 42,5 млн тенге.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел изъяло более 110 кг наркотиков за неделю в Казахстане. В изоляторы водворены 29 человек. В ведомстве отметили, что продолжают активную работу по выявлению и пресечению наркопреступлений.

Также в Нацбанке озвучили казахстанцам рекомендации в случае, если из-за подозрительных операций и мошеннических действий был заблокирован счет.