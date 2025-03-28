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"Долго ехала на вызов": акмолинку осудили за избиение фельдшера скорой помощи

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Автомобиль реанимации
Карета скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жительницу Акмолинской области осудили за причинение вреда медработнику, которая приехала на вызов к пациенту с эпилепсией, передает NUR.KZ со ссылкой на Акмолинский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по обвинению в причинении легкого вреда здоровью медицинскому работнику (фельдшеру скорой помощи) в связи с выполнением профессионального долга (п.2 ч.2 ст.108-1 УК) рассмотрел Степногорский городской суд.

Фельдшер скорой помощи прибыла для оказания медицинской помощи пациенту с приступами эпилепсии.

"Во дворе дома с пациентом находились подсудимая и другие лица, недовольство которых, что бригада скорой помощи якобы долго ехала на вызов, перешло в словесный конфликт с фельдшером", - пояснили в суде.

Для оказания помощи пациенту медработник переместила его в салон автомашины скорой помощи, куда вместе с ним пыталась зайти и подсудимая.

"Фельдшер воспрепятствовала этому, ссылаясь на то, что та не является близким родственником пациента. В ответ подсудимая ударила кулаком в лицо фельдшера, причинив ей легкие телесные повреждения", - установил суд.

Приговором суда подсудимой назначили привлечение к общественным работам на 400 часов с установлением особых требований к поведению. С нее в пользу фельдшера взысканы суммы причиненного материального ущерба в 90 тыс. тенге и морального вреда в 500 тыс. тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.2 ч.2 ст.108-1 УК РК умышленное причинение легкого вреда здоровью в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением профессионального или общественного долга наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (более 3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В прошлом году в Сети появилось видеообращение фельдшера из Степногорска Светланы Оксюты, которая заявила, что ее избили во время выезда. По словам медработника, скорая помощь приехала на место за 7 минут.

Женщина рассказала, что у нее были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и контузия глазного яблока.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2231351-dolgo-ehala-na-vyzov-akmolinku-osudili-za-izbienie-feldshera-skoroy-pomoshchi/