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Эзотерика

38-летняя актюбинка скончалась от ножевых ран

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Пациентка в больнице
Женщина в больнице. Иллюстративное фото: gorodenkoff / Getty Images

Жительницу Актобе на "скорой "доставили в БСМП 19 февраля. У нее были множественные ножевые ранения. На следующий день женщина скончалась, передает "Диапазон".

Как рассказали в управлении здравоохранения, минуя приемный покой, пациентку подняли в операционный блок и экстренно прооперировали. Однако 20 февраля из-за травм, несовместимых с жизнью, она скончалась в отделении реанимации. 

В ДП Актюбинской области сообщили, что управлением полиции Актобе по факту убийства проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее в Актобе рассмотрели дело об убийстве из корыстных побуждений. Мужчину приговорили к 22 годам лишения свободы. Суд установил, что обвиняемый напал на женщину, накинув на ее шею ремень безопасности со стороны водителя и стал им душить жертву. Он завладел золотой цепочкой стоимостью 150 тыс. тенге и машиной Toyota Camry.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223252-38-letnyaya-aktyubinka-skonchalas-ot-nozhevyh-ran/