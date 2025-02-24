38-летняя актюбинка скончалась от ножевых ран

Жительницу Актобе на "скорой "доставили в БСМП 19 февраля. У нее были множественные ножевые ранения. На следующий день женщина скончалась, передает "Диапазон".

Как рассказали в управлении здравоохранения, минуя приемный покой, пациентку подняли в операционный блок и экстренно прооперировали. Однако 20 февраля из-за травм, несовместимых с жизнью, она скончалась в отделении реанимации.

В ДП Актюбинской области сообщили, что управлением полиции Актобе по факту убийства проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее в Актобе рассмотрели дело об убийстве из корыстных побуждений. Мужчину приговорили к 22 годам лишения свободы. Суд установил, что обвиняемый напал на женщину, накинув на ее шею ремень безопасности со стороны водителя и стал им душить жертву. Он завладел золотой цепочкой стоимостью 150 тыс. тенге и машиной Toyota Camry.