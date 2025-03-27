Казахстанца, подозреваемого в убийстве бизнес-партнера, задержали в России

Сотрудники правоохранительных органов в Российской Федерации задержали подозреваемого в убийстве, которое произошло в Павлодаре, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, при координации прокуратуры Павлодарской области в городе Шарыпово Красноярского края Российской Федерации органами уголовного преследования задержан гражданин Казахстана, подозреваемый в резонансном убийстве своего бизнес-партнера.

Тело предпринимателя обнаружили во дворе одного из домов Павлодара сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

По факту убийства начато досудебное расследование по ст.99 УК РК.

В настоящее время прокуратура принимает меры для экстрадиции подозреваемого в Казахстан.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Напомним, в феврале этого года в Павлодаре нашли тело ранее пропавшего без вести жителя города. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В полиции тогда заявили, что ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к преступлению.