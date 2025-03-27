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Стало известно, были ли участники драки в районном акимате в ЗКО госслужащими

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Мужчина в больнице
Мужчина в реанимации. Иллюстративное фото: PeopleImages / Getty Images

Пострадавший в драке, которая произошла в здании районного акимата в ЗКО, 10 дней находится в реанимации. В больницу его доставили санавиацией, передает "Мой город".

Пострадавшего в драке с тяжелыми травмами санавиацией доставили в городскую многопрофильную больницу. Мужчина по сей день находится в тяжелом состоянии. С первых дней его поместили в реанимацию. 

Между тем в Департаменте Агентства РК по делам государственной службы по ЗКО поспешили сообщить, что, по предварительной информации, участники драки не являются государственными служащими.

Напомним, в Западно-Казахстанской области в ночь на 15 марта двое мужчин устроили драку в здании акимата Сырымского района. Один из участников потасовки, 44-летний мужчина, попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Его экстренно прооперировали.

Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого установили и водворили в изолятор временного содержания. Всех участников и свидетелей происшествия допросили.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2230977-stalo-izvestno-byli-li-uchastniki-draki-v-rayonnom-akimate-v-zko-gossluzhashchimi/