Массовую драку сняли на видео в Костанае
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В Костанае словесный конфликт перерос в массовую драку. Всех участников потасовки, в том числе двух подростков, задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту хулиганства, совершенного группой лиц, полиция начала досудебное расследование.
Все участники происшествия, в том числе двое несовершеннолетних, были задержаны и доставлены в управление полиции.
"Установлено, что словесный конфликт между двумя лицами перерос в драку с привлечением других людей", - рассказали в ДП Костанайской области.
Участников конфликта поместили в камеру временного задержания, двух подростков разместили в Центре адаптации несовершеннолетних.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Ход расследования взят на контроль.
Ранее в Сети опубликовали видео, на котором зафиксировали избиение одного мужчины толпой в Астане. Всех участников драки установили и доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело.
В феврале в одном из торгово-развлекательных центров Алматы произошла массовая драка школьников. Случай попал на видео. По факту хулиганства полицией возбуждено уголовное дело. Всех участников инцидента поставили на учет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2230697-massovuyu-draku-snyali-na-video-v-kostanae/