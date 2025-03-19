Житель Кокшетау отдал яйца на 3,6 млн тенге и лишь потом понял, что деньги за них не получил

В Кокшетау расследуют дело о мошенничестве, связанном с хищением яиц на крупную сумму. Продавцу показали поддельный чек об оплате, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 26-летний местный житель обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что малознакомый мужчина обманным путем завладел его товаром - 120 лотками яиц на сумму 3 650 000 тенге.

"Выяснилось, что злоумышленник предъявил продавцу поддельный чек об оплате. Увидев документ, потерпевший не стал проверять поступление денег на свой счет и передал товар", - пояснили в ДП Акмолинской области.

Позже мужчина обнаружил, что деньги так и не поступили, и обратился в полицию.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника - им оказался 29-летний житель Астаны", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства дела и проверяют возможную причастность подозреваемого к другим преступлениям.

Ведется досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса (Мошенничество).

Ранее стало известно, что в Жезказгане местный житель пытался вынести из магазина 55 плиток шоколада на общую сумму более 70 тыс. тенге. Уголовное дело о покушении на кражу прекратили в связи с примирением сторон.

А в Астане полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении крупной кражи из магазина. Из торговой точки пропали 50 пачек чипсов, две бутылки виски, 15 бутылок коньяка и семь бутылок водки. Общая стоимость похищенного составила 300 тыс. тенге.