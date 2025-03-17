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Казахстанца не стали наказывать из-за шоколада

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Шоколадные плитки
Шоколад. Иллюстративное фото: Peter Dazeley / Getty Images

В Жезказгане в связи с примирением сторон прекратили уголовное дело о покушении на кражу 55 плиток шоколада местным жителем, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении казахстанца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.24 - ч.1 ст.188 УК РК, рассмотрели в Жезказганском городском суде.

Согласно материалам дела, днем 14 декабря 2024 года, около 16.00, мужчина, находясь в торговом зале супермаркета и воспользовавшись отсутствием контроля со стороны персонала, тайно похитил 33 плитки шоколада одной из торговых марок и 22 плитки - другой, на общую сумму 71 544 тенге.

"Однако довести свой преступный умысел до конца он не смог, так как при выходе из супермаркета был остановлен сотрудниками охраны, а его незаконные действия были пресечены", - установил суд.

Похищенный товар был изъят и возвращен владельцу.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Потерпевшая сторона заявила о примирении с подсудимым и отказе от дальнейших претензий.

Постановлением суда уголовное дело прекратили в связи с примирением сторон, а казахстанца освободили от уголовной ответственности. Постановление уже вступило в законную силу.

Ранее в Астане полицейские при содействии прокуратуры раскрыли схему хищений из магазинов крупной торговой сети. По данным полиции, в преступную группу входили бывшие сотрудники, которые в течение двух лет похищали товар из магазинов. Похищенную технику продавали в разных городах.

А в Павлодаре на видео сняли кражу шоколадной пасты в одном из супермаркетов. Всего за два дня из магазина пропали 12 банок. Как отметили в полиции, задержанный признался, что шоколадное лакомство съел сам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2228664-kazahstanca-ne-stali-nakazyvat-iz-za-shokolada/