Задержание в Жанаозене: полиция прокомментировала участие СОБР и военных

Кадры, на которых зафиксировано большое скопление граждан и людей в форме, полицейских машин, наделали много шума в Сети. В ДП Мангистауской области прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz.

Инцидент произошел вчера, 18 марта, в микрорайоне "Самал" в Жанаозене.

По данным пресс-службы ДП Мангистауской области, в данном микрорайоне около жилого дома полицией был остановлен мужчина со свертком белой бумаги, в котором была, предположительно, марихуана.

Из-за чрезмерно большого количества свидетелей происшествия полицейским пришлось вызвать подкрепление в виде сотрудников СОБР и военных воинской части 5548 для сохранения порядка.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 296 Уголовного кодекса Республики Казахстана. Назначена экспертиза. Ведется следствие", - рассказали в пресс-служба ДП Мангистауской области.

В феврале в пригороде Актау устроили акцию по бесплатной раздаче донеров, суши и роллов, которая вызвала столпотворение у кафе. Успокаивать жителей прибыли полицейские. По признанию владельца точки общепита, он не предполагал, что мероприятие обернется такими последствиями.

Осенью прошлого года в социальной сети опубликовали видео столпотворения детей в одной из школ Актау. Как оказалось, во время перемены в нескольких кабинетах прорвало батареи. Детей сразу же отпустили домой. Из школьников никто не пострадал.