"Он может скрыться": почему в Антикоре не раскрывают деталей дела экс-зятя Карима Масимова

На брифинге в Антикоре официального представителя Данияра Бигайдарова спросили о деле в отношении Карима Масимова и его бывшего зятя Азамата Капенова, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас есть определенные подразделения, которые занимаются розыскными работами. Были возвращены ряд лиц с разных стран, в том числе из дальнего зарубежья. Конкретно по уголовному делу бывшего премьера Карима Масимова - оно у нас (в Антикоре - прим. авт.) не расследовалось, это расследуется другим госорганом.

В части Капенова - розыск продолжается. Разгласить все подробности я сейчас не могу, так как разглашение таких фактов может повлиять на сам розыск. Он может перебраться из одной страны в другую и скрыться. Я не могу об этом сообщить", - заявил представитель Антикора.

Он добавил, что розыск беглых преступников в других странах производится благодаря меморандумам о сотрудничестве в этой части.

Напомним, летом прошлого года Антикор объявил вознаграждение и гарантировал анонимность гражданам, которые обладают информацией о местонахождении Азамата Капенова - бывшего зятя Карима Масимова.

По информации МИА "Казинформ", Капенов - бывший зять Масимова, супруг старшей дочери, Тамиллы Карим.

Азамат Капенов - бизнесмен и бывший заместитель генерального директора по развитию бизнеса на территории СНГ и сопредельных государств АО "Федеральная грузовая компания", сообщает издание.