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Экс-зять Карима Масимова в розыске: Антикор объявил вознаграждение за информацию

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Азамат Капенов
Азамат Капенов. Фото: qamqor.gov.kz

Антикор объявил вознаграждение и гарантировал анонимность гражданам, которые обладают информацией о местонахождении Азамата Капенова - бывшего зятя Карима Масимова, передает NUR.KZ.

Бывшего зятя Карима Масимова Азамата Капенова объявили в розыск. Информация о розыскном деле появилась ранее на портале органов правовой статистики.

В Антикоре сегодня сообщили, что Капенов, гражданин России, на данный момент разыскивается за совершение тяжкого преступления по пункту 3 части 4 статьи 190 УК РК.

"Капенов Азамат Абаевич, 12 апреля 1978 года рождения, уроженец Кыргызстана, город Пржевальск. Мера пресечения - "Содержание под стражей", - говорится в официальном Telegram-канале Антикора.

Граждан в случае обнаружения его местонахождения либо получения информации о вероятном местонахождении призвали сообщить об этом в департамент Агентства по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области. Адрес - Усть-Каменогорск, улица Лихарева, 2.

Также информацию можно передать по телефонам:

  • 8 (7232) 29 88 88 (дежурная часть);
  • 8 708 908 92-79 (группа розыска).

Или на электронную почту kb.vko@antikor.gov.kz. Вознаграждение и анонимность гарантируются.

По информации МИА "Казинформ", Капенов - бывший зять Масимова, супруг старшей дочери, Тамиллы Карим.

Азамат Капенов - бизнесмен и бывший заместитель генерального директора по развитию бизнеса на территории СНГ и сопредельных государств АО "Федеральная грузовая компания", сообщает издание.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2149462-rossiyanina-obyavil-v-rozysk-antikor/

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