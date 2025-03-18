"Заходим. Один дома?": силовики лезли в окно для задержания подозреваемого в Уральске (видео)

Сотрудники киберполиции Актюбинской области задержали двоих жителей ЗКО по подозрению в онлайн-мошенничестве. Для этого пришлось лезть в окно, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками киберполиции Актюбинской области в Уральске, задержаны двое жителей Западно-Казахстанской области, подозреваемые в совершении мошеннических действий в интернете.

"Один из задержанных в феврале этого года, использовав свою страницу в Instagram, под предлогом содействия в получении кредитов с низкой процентной ставкой обманом получил деньги от своих жертв", - рассказали в МВД.

На данный момент подозреваемый находится в ИВС. Судя по оперативному видео, силовикам пришлось лезть в окно для его задержания.

"Заходим, заходим. Один дома?" - спросил правоохранитель. На что ему мужчина ответил, что он в квартире находится один.

"Кроме того, задержана жительница ЗКО, которая в феврале, ведя переписку через WhatsApp, под предлогом сдачи квартиры в аренду убедила потерпевшего внести полную предоплату. Получив деньги, она прекратила связь", - сообщили в ведомстве.

Подозреваемую взяли под стражу. По указанным фактам проводится досудебное расследование для установления возможной причастности подозреваемых к другим случаям мошенничества.

Ранее в МВД сообщили, что в Астане ликвидировали мошеннический call-центр, сообщающий о крупных выигрышах - машинах и квартирах, за которые якобы необходимо перечислять налоги. Были задержаны шесть казахстанцев. Жертв подобного мошенничества призвали обратиться в полицию.

А в Акмолинской области спустя 9 лет установили подозреваемого в серии мошеннических действий, от которых пострадали несколько пенсионеров, отдавших свои сбережения. Пожилым людям рассказывали ложную информацию о дорожно-транспортных происшествиях с участием близких родственников.