Акмолинца задержали спустя 9 лет после его звонков пенсионерам

В Акмолинской области спустя 9 лет установили подозреваемого в серии мошеннических действий, от которых пострадали несколько пенсионеров, отдавших свои сбережения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники подразделения криминальной полиции Степногорска установили личность подозреваемого в серии мошенничеств, совершенных в 2016 году.

"В рамках оперативных и следственных мероприятий установлено, что фигурант звонил на стационарные телефоны пожилых жителей Степногорска, сообщал им ложную информацию о дорожно-транспортных происшествиях с участием близких родственников. Перепуганные пенсионеры отдавали мошеннику все свои сбережения", - рассказали в МВД.

По данным ведомства, у фигуранта были сообщники, которые работали в качестве курьеров и забирали деньги по адресам проживания потерпевших.

На сегодняшний день полицейским известно о семи пожилых гражданах, пострадавших от таких мошеннических действий.

"Одним из потерпевших является 87-летний житель Степногорска, который стал жертвой серийного мошенника в июле 2016 года. Тогда пенсионер отдал фигуранту 220 тысяч тенге", - отметили в ведомстве.

По фактам мошенничества проводятся дальнейшие следственные мероприятия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

Ранее стало известно, что пенсионер из Степногорска по указанию мошенников снял личные сбережения с депозита и стал перечислять их на счета дропперов. Мужчина поверил лжесотрудникам КНБ и Национального банка и действовал по инструкции преступников, но близкие успели его остановить.

А пенсионер из Актюбинской области, пытаясь инвестировать деньги, дважды попался на уловки мошенников и лишился более 9 млн тенге. Сперва потеряв более 3 млн тенге, затем он поверил позвонившему лжеюристу и, надеясь на помощь, лишился еще свыше 5 млн тенге.