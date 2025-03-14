"Расценил как неуважение": жителю ЗКО сломали челюсть из-за "неправильного" рукопожатия

Для жителя ЗКО рукопожатие закончился переломом челюсти. Подсудимый решил, что тот пожал ему руку без должного уважения, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений (п.5 ч.2 ст.107 УК) рассмотрел Таскалинский районный суд.

"Подсудимый в сентябре прошлого года в поселке Таскала из хулиганских побуждений нанес удар кулаком по лицу потерпевшего, следовавшего в магазин за продуктами", - установил суд.

По материалам дела, причиной послужило то, что подсудимый в ходе приветствия с потерпевшим поздоровался с ним, протянув к нему обе руки, а тот в свою очередь ограничился рукопожатием одной ладони.

"Подсудимый расценил это как неуважение", - объяснили в суде.

Отмечалось, что конфликт попал на видео и вызвал резонанс в социальных сетях.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, здоровью потерпевшего был нанесен вред средней тяжести, выразившийся переломом нижней челюсти.

Суд признал подсудимого виновным. Его приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно.

Осужденный также в течение месяца должен выплатить потерпевшему компенсацию материального ущерба и морального вреда. Приговор уже вступил в законную силу.

Добавим, что по п.5 ч.2 ст.107 УК РК умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

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