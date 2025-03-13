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"Перекрыл кусок бюджетного пирога": адвокат в Павлодаре заявил о заказном деле против чиновника

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Начальник управления ветеринарии Павлодарской области
Айдар Увалиев. Фото: корреспондент NUR.KZ

56-летний руководитель управления ветеринарии Павлодарской области Айдар Увалиев, по версии следствия, дважды преступил закон, проведя махинации с госзакупками и собрав половину премии с работников, передает "Ирбис TV".

Айдар Увалиев получил должность главы управления ветеринарии Павлодарской области в мае 2023 года. Двумя годами ранее вместе с другом он решил заняться разведением мелкого рогатого скота. Они получили кредит в 15 млн тенге под залог дома чиновника и приобрели 330 овец. В ноябре 2023 года подошел срок оплаты взноса по займу - почти 2 млн тенге.

По версии следствия, в этот момент у главного ветеринара области и возник преступный план. Он распорядился, чтобы областная ветстанция провела госзакупки по очистке от снега скотомогильников в Экибастузской сельской зоне.

Победила в конкурсе якобы доверенная компания, которая уборкой не занималась, а делать это заставили ветврачей. В итоге, по материалам дела, бюджетные деньги перечислили, и почти 1,3 млн тенге отправили на погашение кредита.

Однако в суде услышать позицию Айдара Увалиева не удалось. Его адвокат заявил, что они отказываются давать показания в присутствии съемочной группы.

"Показания не желаем давать в присутствии прессы. Потому что в целом мы это рассматриваем как заказное уголовное дело, и сейчас присутствие прессы все это многим объясняет. Никто их не приглашал, ни прокурор, ни мы", - заявил адвокат.

В итоге съемочную группу попросили покинуть заседание. Перед этим зачитали обращение жителей Щербактинского района и глав крестьянских хозяйств в защиту Айдара Увалиева о его заслугах перед ветеринарией региона.

"Таких честных специалистов, как Увалиев, очень тяжело найти в данный отрезок времени. Несомненно, сегодня та старая советская закалка многих не устраивает. Все обвинение в отношении Увалиева продиктовано заказом третьих лиц, которым он перекрыл бесплатный кусок бюджетного пирога", - зачитала обращение судья межрайонного суда по уголовным делам Жулдуз Тлегенова.

Обвиняют чиновника и в том, что летом 2024 года он выделил деньги на премирование 7 работников, но с условием, что половину средств вернут ему. Таким образом, по материалам суда, он получил 780 тысяч тенге. Санкция статьи "Злоупотребление должностными полномочиями" предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 2 лет.

Осенью прошлого года руководителя управления ветеринарии Павлодарской области застали в служебном автомобиле в нерабочее время. Чиновника увидели возле торгового дома. Он отрицать вину не стал.

Поступок Айдара Увалиева рассмотрели на Совете по этике, но отнеслись снисходительно и рекомендовали назначить дисциплинарное наказание в виде замечания.

А в Туркестане осудили руководителя ГКП на ПХВ "Ветеринарная служба" областного управления ветеринарии за сбор денег со 115 работников районных ветеринарных служб в общей сумме 5,5 млн тенге, выплаченных им в качестве премий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227596-perekryl-kusok-byudzhetnogo-piroga-advokat-v-pavlodare-zayavil-o-zakaznom-dele-protiv-chinovnika/