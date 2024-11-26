Пачки денег в пакете: главу ветеринарной службы осудили в Туркестане (видео)
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В Туркестане осудили руководителя ГКП на ПХВ "Ветеринарная служба" областного управления ветеринарии за сбор денег с работников, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.
Как сообщает официальный Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК, судом Туркестана осужден руководитель ГКП на ПХВ "Ветеринарная служба" областного управления ветеринарии Бегманов Б.
"Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями путем сбора денежных средств со 115 работников районных ветеринарных служб в общей сумме 5,5 млн тенге, выплаченных им в качестве премий", - отметили в ведомстве.
Приговором суда главе ветеринарной службы назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Судебный акт пока не вступил в законную силу.
На видео, опубликованном Антикором, можно увидеть, как при задержании оперативники изъяли несколько пачек денег из пакета.
Ранее в Алматы вынесли приговор директору и специалисту отдела госзакупок КГП на ПХВ "Городская ветеринарная служба". Их осудили к трем годам лишения свободы за хищение бюджетных средств в крупном размере.
А в Акмолинской области на скамье подсудимых оказался начальник исправительного учреждения. Его обвинили в получении от осужденного 6 млн тенге за положительное решение по УДО.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2192357-pachki-deneg-v-pakete-glavu-veterinarnoy-sluzhby-osudili-v-turkestane/